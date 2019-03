Loeki de Leeuw keert voorlopig niet terug in reclameblokken. De pop keerde op 31 januari eenmalig terug op televisie nadat een petitie voor zijn terugkeer door twintigduizend mensen werd ondertekend.

Een terugkeer van Loeki de Leeuw is volgens een woordvoerder van STER te duur om te bekostigen. "Dat heeft te maken met het feit dat wij de rechten van Loeki niet hebben en de productiekosten van het maken van de filmpjes te hoog zijn", aldus de woordvoerder tegenover NU.nl.

Daarnaast speelt het mee dat een Loeki de Leeuw-filmpje kostbare reclametijd inneemt. "Daarbij wegen de kosten helaas niet op tegen de baten."

De woordvoerder laat weten dat de STER Loeki desondanks een warm hart toedraagt en ontzettend veel plezier heeft beleefd aan de reacties op zijn terugkeer. "Maar helaas zijn we voorlopig tot de conclusie gekomen dat het eenmalig was."

'Loeki keert wel terug bij de Gouden Loeki Awards'

Toch betekent dit niet dat er definitief afscheid genomen hoeft te worden van de leeuw. Zo heeft de STER plannen om de pop terug te laten keren tijdens de STER Gouden Loeki Awards, die dit jaar 25 jaar bestaan.

"We willen hem in ons jubileumjaar graag terug laten komen tijdens de prijsuitreiking en in de vier winnaarsmomenten in de aanloop ernaartoe."

Volgens de STER-woordvoerder is dit wel mogelijk, omdat de rechten van de Gouden Loeki in het bezit zijn van de organisatie.

Loeki de Leeuw was tussen 1972 en 2004 een bekend gezicht van de publieke omroep. Tijdens STER-reclames dook het figuurtje vaak op in korte filmpjes. Daar werden er in totaal meer dan zevenduizend van gemaakt.