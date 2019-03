Nico Dijkshoorn is gezonder gaan leven nadat hij enkele TIA's heeft gehad. De columnist kreeg de beroertes door een vernauwde ader in zijn nek, zo vertelt hij in een interview met de Volkskrant.

"Ik slik bloedverdunners en ben gezonder gaan leven. Ik at eerst veel gehaktstaven, dat doe ik niet meer. Ik ben 13 kilo afgevallen", aldus Dijkshoorn.

De schrijver kreeg zijn eerste TIA terwijl hij voor het huis van zijn dochter in zijn auto wachtte. "Ik wist natuurlijk ook niet wat er aan de hand was. Maar het was wel zo alarmerend dat ik dacht: als dit niet meer ophoudt, wil ik dood."

De volgende dag kreeg hij opnieuw een beroerte en werd hij door zijn vriendin naar de eerste hulp gebracht. "Nou, daar vertelden ze me dat ik twee TIA's had gehad. Ik ging als een baksteen naar de grond toen ik het hoorde", aldus Dijkshoorn.

Zijn nieuwe boek Ooit gelukkig zou eigenlijk over zijn moeder gaan, maar Dijkshoorn ontdekte gaandeweg tijdens het schrijven dat het over zichzelf en zijn gezondheid ging. En dat terwijl hij zijn beroertes aanvankelijk liever niet aan de grote klok wilde hangen.

Volgens de schrijver komt dat doordat hij van nature geen prater is. "Bij mij verloopt de communicatie over de echt essentiële dingen via mijn teksten. Een heleboel mensen die mij kennen gaan dit boek straks lezen en denken: what the fuck?"