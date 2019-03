Anouk kijkt met haar zes kinderen nooit naar The voice of Holland. De zangeres, die coach is in het programma, wil niet dat zij continu aan haar carrière worden herinnerd.

"Ik wil dat hun leven draait om wat zij doen", vertelt de 43-jarige TVOH-coach in een interview met de Telegraaf. Anouk is moeder van vier zoons, Benjahmin, Elijah, Jesiah en Sion en van dochters Phoenix en Jelizah.

Thuis staan er ook geen prijzen die ze heeft gewonnen en heeft de zangeres het met haar kinderen nooit over haar werk. "Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen dingen doen die over hen gaan", aldus Anouk.

De zangeres, die ook coach is in The Voice Kids dat vrijdagavond weer van start gaat, heeft in het verleden meerdere malen aanvaringen gehad met haar collega-coaches. Volgens Anouk kost het soms nu eenmaal tijd om aan elkaar te wennen.

"Ja, ik heb best wel een sterke persoonlijkheid en dat is niet voor iedereen even makkelijk. Ik doe mijn ding, en daar doet iemand het mee, of niet. En bij ons wordt alles uitvergroot. Ik denk dat er op de meeste kantoren meer conflicten zijn", aldus de TVOH-coach.

Meeverhuizen van RTL naar SBS

In het interview met de krant laat Anouk weten dat mocht het zangprogramma verhuizen van RTL naar het SBS van John de Mol, zij bereid is mee te gaan. Maar dan wel op voorwaarde dat ze leuke mensen om zich heen heeft, het goed voelt en goed betaalt.

"Ik zit daar omdat het programma met muziek te maken heeft. Niet dat ik mezelf nou zo geweldig vind, maar als ik ergens over kan meepraten, is dat het. Waar dat dan wordt uitgevoerd, maakt me geen klap uit", aldus de zangeres.