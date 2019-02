Een interview dat Oprah Winfrey had met de twee mannen die in de documentaire Leaving Neverland claimen seksueel te zijn misbruikt door Michael Jackson, zal maandag 4 maart op HBO worden uitgezonden.

De één uur durende televisiespecial Oprah Winfrey Presents: After Neverland zal te zien zijn op de Amerikaanse zender na de uitzending van het tweede deel van de bewuste documentaire.

Het al eerder opgenomen interview van Winfrey met de twee mannen, Wade Robson en James Safechuck, werd gehouden voor een publiek met daarin onder anderen slachtoffers van seksueel misbruik, meldt Deadline.

In de tweedelige documentaire Leaving Neverland, die onlangs in première ging op het Amerikaanse Sundance-festival, claimen Robson en Safechuck jarenlang seksueel te zijn misbruikt door de popzanger.

De twee mannen vertellen in de film uitgebreid over hun tijd met Jackson. Hij overlaadde de jongens en hun families met cadeautjes. Robson en Safechuck vertellen ook dat de dingen die de zanger met ze deed door Jackson als normaal werden bestempeld, omdat je volgens hem op die manier laat zien dat je om iemand geeft.

Geschokt door details uit documentaire

Nabestaanden van Jackson veroordelen de film, maar anderen zeggen geschokt te zijn door de details die in de documentaire naar voren komen.

Oprah Winfrey Presents: After Neverland zal vanaf maandag 4 maart te zien zijn op WATCH OWN, HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand.

De documentaire Leaving Neverland wordt op 8 maart in z'n geheel uitgezonden op NPO 3.