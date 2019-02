Het best bekeken programma van de zaterdagavond blijft Wie is de Mol?. De zoektocht naar de saboteur in Colombia trok bijna 2,6 miljoen kijkers.

Vorige week stemden nog 2,5 miljoen kijkers op het NPO-programma af. Naar de nabeschouwing Moltalk keken nog 1,1 miljoen mensen, die daarmee zo'n 200.000 mensen minder trok dan de week ervoor.

Uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek is daarnaast af te leiden dat het NOS Journaal van 20.00 uur bijna twee miljoen kijkers had en daarmee het op een na best bekeken programma was. Studio Sport Eredivisie neemt met ruim 1,5 miljoen kijkers de derde plek in van de top 25 van zaterdag.

De talentenjacht Holland's Got Talent van RTL 4 was met ruim 1,25 miljoen kijkers goed voor een zesde plaats in de top tien. De top tien werd - naast een tiende plaats voor het RTL Nieuws van 19.30 uur - verder gedomineerd door NPO-programma's als Frans Bauer in China en Kassa.