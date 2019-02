De deelnemer van het tv-programma Miljoenenjacht die in 2013 per ongeluk op de rode knop drukte, mag het spel niet alsnog afmaken. Dat oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dinsdag.

De man, Arrold van den Hurk, was in hoger beroep gegaan nadat de rechtbank eerder al had geoordeeld dat er niets verkeerd was gegaan tijdens de uitzending.

Van den Hurk drukte tijdens zijn deelname aan het door Linda de Mol gepresenteerde programma op de rode knop. Hij sloot daardoor een deal met de bank voor 125.000 euro. Hij zei direct dat hij niet op de knop had willen drukken, maar mocht niet doorspelen van producent EndemolShine.

Later bleek dat in zijn koffer de hoofdprijs van 5 miljoen euro zat.