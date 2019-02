Het besluit om tijdens reclameblokken Oscars uit te reiken, is teruggedraaid. Maar de ceremonie kan nog altijd niet binnen drie uur worden afgerond, laat producent Donna Gigliotti van de uitreiking aan The New York Times weten.

Gigliotti zegt zich er echter niet heel druk om te maken: "Iedere producent die zichzelf de moeite waard vindt, is gewend aan dit soort dingen. We zijn ingehuurd om de uitreiking in te korten. Hoe doe je dat zonder in dat traditionele, saaie uitzendschema te vervallen?"

Gigliotto denkt sowieso al tijdswinst te behalen, omdat de uitreiking dit jaar door niemand wordt gepresenteerd en het eerste gouden beeldje al na zes of zeven minuten uitgereikt zal worden. Vorig jaar gebeurde dit pas na achttien minuten.

Vorig jaar had de organisatie van de Oscaruitreiking drie uur en 53 minuten nodig om alle winnaars te eren. Critici vonden dit veel te lang duren. Overigens dalen de kijkcijfers al jaren. De organisatie wil het tij keren, mede door de show in te korten.

Komende zondag worden de Oscars uitgereikt.