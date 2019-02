Elke week worden nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Films

The Holiday

De Amerikaanse Amanda (Cameron Diaz) ruilt voor twee weken van huis met de Britse Iris (Kate Winslet). Beiden hebben zo hun eigen redenen om er even uit te willen en allebei vinden ze wat ze zoeken in de omgeving van de ander. Een prima film voor op de bank.

Tower Heist

Een comedy over een groep werknemers van een multimiljonair die wraak nemen. Zij zetten het hun werkgever betaald als hij ze financieel belazert. Het geld waar ze recht op hebben moet dan maar kwaadschiks worden gehaald. Met Ben Stiller, Eddie Murphy en Gabourey Sidibe.

Captains Courageous

Dit oudje uit 1937 kreeg twee remakes, waaronder deze uit 1996. Deze coming-of-agefilm gaat over Harvey Cheyne, de tot op het bot verwende zoon van een Amerikaanse zakenman. Als hij van school wordt gestuurd vanwege zijn gedrag, neemt zijn vader hem mee op reis naar Europa voor wat vader-zoontijd. Dit avontuur loopt anders dan gepland.

MeesterSpion

De mensen achter Mees Kees en Dummie de Mummie maakten de familiefilm MeesterSpion. De film gaat over de tienjarige Tim die samen met zijn ouders en zusje naar een hotel aan de kust verhuist. Daar ontmoet hij Simon, die is ontwaakt uit het jaar 1973. Deze spion heeft nog een misdaad op te lossen en Tim gaat hem helpen.

Series

Homeland - seizoen 7

Deze populaire serie zit inmiddels alweer aan haar zevende seizoen. Het zevende seizoen van Homeland start met Carrie die haar baan in het Witte Huis heeft opgezegd en samenwoont met haar zus Maggie. In het zesde seizoen werden halsoverkop nog eens tweehonderd leden van de geheime dienst opgepakt, en het is aan Carrie om deze mensen - die zonder proces vast kwamen te zitten - vrij te krijgen. De zevende serie van Homeland bleek overigens veel paralellen te hebben met de actualiteiten.

The Umbrella Academy - seizoen 1

Een Netflix-serie over een disfunctionele familie van superhelden. Samen moeten ze achterhalen hoe hun vader is overleden, maar de samenwerking laat te wensen over. Een serie die veel kijkers met spanning hebben afgewacht, lees hier vijf redenen waarom zo veel mensen niet konden wachten tot The Umbrella Academy er was.

The Break - seizoen 2

Een Frans-Belgische misdaadserie waarin de rechercheur en psychiater uit het eerste seizoen weer samen optrekken om een moordzaak uit te pluizen. Deze keer om de onschuld van een patiënt te bewijzen. In een kleine gemeenschap proberen ze door te dringen tot de waarheid. Voor fans van series als Broadchurch.

Dating Around - seizoen 1

Net als in het bekende First Dates gaat Dating Around over mensen die elkaar voor het eerst ontmoeten tijdens een date. Soms gaat dat goed, soms gaat dat minder, maar vermakelijk is het altijd.

Flavorful Origins - seizoen 1

Deze nieuwe foodserie neemt een kijkje in de geschiedenis en verhalen in de Chinese keuken. Uiteraard met prachtige beelden van landschap en de mooiste ingrediënten, zo nodig voorzien van een mooie slow motion om de kijker te laten watertanden. Op Netflix zijn zoals bekend prachtige series en docu's over eten te zien.

Documentaires

Behind the Curve

Behind the Curve gaat over de bijzonderste wetenschapontkenners van de wereld: de 'flat earthers'. Deze groep mensen gelooft heilig dat de wetenschap er helemaal naast zit en dat de aarde plat is. Met allerlei wonderlijke modellen en theorieën praten ze recht wat rond is. Een kijkje in een bijzondere wereld.

Period. End of Sentence.

Een bijzonder goed ontvangen documentaire over een Indiase groep vrouwen die met de productie van maandverband beginnen. Niet zo bijzonder, zou je denken, zij het niet dat dit om een klein dorp gaat waar menstruatie nog een totaal taboe is. Het project waar de film over gaat is overigens nog steeds een succes.