De special over de wederopbouw van Sint-Maarten na orkaan Irma is maandagavond door 719.000 mensen bekeken, blijkt dinsdag uit gegevens van Stichting KijkOnderzoek. Jeroen Pauw bracht zestien maanden na de orkaan opnieuw een bezoek aan het eiland.

In gesprek met NU.nl zei de presentator de mensen te willen laten zien wat er is gebeurd met het geld dat is opgehaald met een inzamelingsactie op televisie. Hij is het niet eens met de kritiek dat de wederopbouw te langzaam gaat.

"Je moet begrijpen dat er niet elke dag een trein kan komen met materialen. Het is een eiland. Daarbij komt dat de omringende eilanden ook zijn getroffen. Sint-Maarten is een eiland volledig gericht op toerisme, er zijn dus weinig timmermannen of andere vakmensen te vinden. Allemaal obstakels voor een snelle wederopbouw", aldus Pauw.

Het best bekeken programma van de avond is het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2,04 miljoen mensen naar keken. Verder staan Radar (1,4 miljoen kijkers) en De Wereld Draait Door (1,37 miljoen kijkers) in de top drie van maandag.