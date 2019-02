De zesde aflevering van Wie is de Mol verscheen afgelopen zaterdagavond. NU.nl bespreekt de gebeurtenissen in het programma met danser en choreograaf Vincent Vianen, die in 2017 zelf kandidaat was en als eerste naar huis werd gestuurd.

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de afgelopen afleveringen

De opmerkelijke ontknoping is het eerste wat Vianen aanhaalt. "Jammer dat er niemand naar huis ging, dat is toch altijd een beetje een anticlimax. Wel leuk voor de kandidaten zelf natuurlijk. Tegelijkertijd denk ik dat het voor de mol steeds lastiger wordt om het een en ander uit te halen."

De 34-jarige danser zegt zich weer goed te hebben vermaakt met de verschillende opdrachten. "Dat ziplinen zag er echt tof uit. Had ik zelf ook wel willen doen. En al die verschillende puzzeltjes vond ik heel leuk. Vooral die met het touwtje. Stel je voor dat de mol bij dat groepje zat en steeds stiekem een stukje touw tegenhield.”

Wie speelt er een vals spel?

"Als ik hier iemand moet noemen, is het Nielson. Met hem wil je echt niet in een spelletje zitten, haha. Hij speelt zo sluw. Met die gestolen joker van Evelien kon hij gewoon blijven doen alsof er niks aan de hand was. Heel erg naar. Evelien moet echt getraumatiseerd zijn."

Wie is er te eerlijk?

"Niemand meer eigenlijk. Robèrt en Nikkie kwamen heel eerlijk op me over, maar die zijn er al uit. Rick Paul en Sarah waren bijvoorbeeld ook hard als het op jokers aankwam. Met het seizoen wordt het eigenlijk erger. Iedereen gaat steeds harder spelen en alleen de sluwe mensen blijven over. Logisch ook wel, want als iemand anders zo speelt, moet je er haast wel in meegaan. Eerlijk blijven in dit spel is heel moeilijk. Uiteindelijk wil je toch jezelf redden."

Wat viel jou het meest op?

"Jamie en Niels zijn overal aanwezig waar er een probleem is. Ook weer met die tuktuks. En van die puzzel met de stenen vierkantjes zijn allerlei filmpjes op YouTube te vinden. Zijn ze nou serieus fouten aan het maken of doen ze alsof?"

Vianen merkte meer verdachte dingen op. "Je ziet bijvoorbeeld veel hoe Jamie de schuld op anderen afschuift. Dat deed Thomas (Cammaert, de mol van 2017) in mijn seizoen ook. Maar het is iedere keer ook weer anders. Sinan is overal een beetje doorheen aan het zweven. Zijn emoties gaan niet heel erg op en neer. Lastige man om te peilen. Maar als oud-kandidaat weet ik intussen ook dat we alleen maar zien wat de regisseur ons wil láten zien."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Pfoe, moeilijk hoor… Ik heb even de website erbij gepakt en zie dat Rick Paul het meest als verdachte wordt gezien. Wie is zijn kamergenoot ook alweer nu? Sinan? Alle kamergenoten van Rick Paul gaan er namelijk uit. Ik twijfel tussen hem en Sinan. Merel gaat denk ik winnen."

Wie is de mol?

"Evelien had het volgens mij over dat een mol zowel een engeltje als een duiveltje moet zijn, en dat zie ik terug bij Sarah. Ik heb een gek gevoel bij haar. Ze is heel fanatiek maar opereert ook een beetje in de schaduw. En ze wordt niet veel verdacht. Ik verdenk ook Jamie. En Nielson misschien..?" Vianen denkt nog even na. "Nee, die is het niet. Hij is te naar om een echte mol te zijn."