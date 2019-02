Restauranthouder Maryann Rolle, die door het mislukte Fyre Festival tienduizenden dollars aan spaargeld verloor, heeft groot succes gehad met een crowdfundingactie. Online steunbetuigers hebben inmiddels meer dan 220.000 dollar (197.000 euro) overgemaakt.

Kort voor de release van de Netflix-documentaire Fyre: The Greatest Party that Never Happened plaatste Rolle een verzoek op het platform Gofundme. Ze legt daar uit dat ze duizend maaltijden per dag heeft moeten verzorgen en de organisatoren van het festival in haar Exuma Point Resort verbleven.

In de documentaire vertelt de Bahamaanse onderneemster dat ze door het festival, dat uitdraaide op een fiasco met duizenden gedupeerden, 50.000 dollar aan spaargeld verloor. Dankzij liefdadigheid krijgt Rolle daar nu ruim een viervoud van terug. In 27 dagen tijd maakten bijna negenduizend mensen geld over. De campagne loopt nog altijd door.