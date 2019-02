Lindsey Buckingham, de ex-gitarist van Fleetwood Mac, is vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis voor een openhartoperatie. Bij die noodprocedure zouden zijn stembanden beschadigd zijn geraakt.

Zijn echtgenote Kristen plaatste op Twitter een foto met een bericht waarin ze vertelt dat haar man inmiddels thuis aan het herstellen is. "Hoewel hij en zijn hart aan de beterende hand zijn, heeft de operatie geleid tot een beschadiging aan de stembanden."

Kristen Buckingham laat weten dat ze niet zeker weten of de schade permanent is, maar dat ze goede hoop houden. Daarnaast vertelt ze dat alle geplande shows worden uitgesteld tot de gitarist weer volledig hersteld is. Volgens de echtgenote zouden hartkwalen bij Buckingham in de familie zitten. Met haar bericht wil ze mensen bewustmaken van het belang om op tijd preventieve hulp te zoeken.

Buckingham was tot vorig jaar de vaste gitarist van Fleetwood Mac, maar daar kwam een eind aan na een geschil, naar verluidt met zangeres Stevie Nicks. De gitarist spande een rechtszaak aan, die in december in een schikking eindigde. De afgelopen tijd concentreerde Buckingham zich op zijn solocarrière.