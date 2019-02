Danai Gurira heeft getekend voor haar laatste seizoen in The Walking Dead. De actrice is sinds het derde seizoen te zien als Michonne.

The Hollywood Reporter meldt dat Gurira in het geplande tiende seizoen nog slechts in een handvol afleveringen te zien zal zijn. De veertigjarige actrice verschijnt daarna nog mogelijk in de drie aangekondigde Walking Dead-films die zender AMC in de planning heeft staan. Daarin zal oud-hoofdrolspeler Andrew Lincoln weer terugkeren.

In november was er al onzekerheid over de rol van Gurira. David Madden, hoofd van de programmering bij AMC, liet toen weten dat de zender haar graag bij de show zou houden.

Gurira werd beroemd door haar rol als Michonne, die ze sinds 2012 speelde. In 2018 nam haar carrière een nieuwe sprong, toen ze in de Marvel-hits Black Panther en Avengers: Infinity War te zien was. Ze is daarnaast genoemd voor rollen in twee spektakelfilms die nog in de maak zijn: Godzilla vs. Kong en een nieuw Star Trek-avontuur.