Jeroen van Kan gaat stoppen met de presentatie van VPRO Boeken. Hij vertrekt bij de VPRO om directeur te worden van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.

In een reactie laat eindredacteur Katja de Bruin weten hoe groot de waarde van Van Kan voor het programma is geweest, "als buitengewoon ervaren presentator die net zo makkelijk een debuterende dichter interviewt als de auteur van een standaardwerk over de Holocaust. Dat doet hij niet alleen in onberispelijk Nederlands, maar ook in uitstekend Engels en Duits; een zeldzaamheid op de Nederlandse televisie."

Van Kan blijft VPRO Boeken tot aan de zomerstop presenteren. Zijn laatste uitzending is te zien op 26 mei.

De presentator was verbonden aan het boekenprogramma sinds het plotselinge overlijden van Wim Brands in 2016. Sinds januari 2017 verzorgt hij de presentatie om en om met Carolina Lo Galbo. Zij keert na de zomer terug met een nieuwe collega. Wie dat wordt, is nog niet bekend.