Ruim tweehonderd kunstwerken van George Michael gaan onder de hamer voor het goede doel. Het topstuk wordt geschat op een waarde tussen de 1,1 en 1,7 miljoen euro.

De NOS meldt dat er werken van bekende kunstenaars tussen zitten, onder meer van de kunstenaarsgeneratie Young British Artists. Het duurste werk is The Incomplete Truth, waarvoor maker Damien Hirst een witte duif in een glazen bak met formaldehyde plaatste.

De veiling van Christie's vindt plaats op 14 maart in Londen. Voor die tijd reizen de kunstwerken nog langs een aantal grote steden, waaronder New York en Sjanghai.

Zanger George Michael brak door met het duo Wham!, waarmee hij onder meer de kersthit Last Christmas maakte. Later scoorde hij grote hits met onder meer Careless Whisper en Jesus to a Child. Hij overleed op eerste kerstdag 2016, op 53-jarige leeftijd.