Acteur Albert Finney is na een kort ziekbed op 82-jarige leeftijd overleden, meldt de BBC. De Brit werd bij het publiek vooral bekend van zijn hoofdrol als Hercule Poirot in Murder on the Orient Express.

Finney werd in zijn loopbaan vijf keer genomineerd voor een Oscar, maar zijn rollen in Tom Jones (als Tom Jones), Murder on the Orient Express, The Dresser (Sir), Under the Volcano (Geoffrey Firmin) en Erin Brockovich (Ed Masry) leverden hem geen Academy Award op.

Voor zijn rol als Winston Churchill in de televisiefilm The Gathering Storm (2002) werd hij wel onderscheiden. Finney ontving daarvoor een Emmy Award, een Golden Globe en een BAFTA.

Andere grote rollen van Finney waren die van Ebenezer Scrooge in Scrooge, Edward Bloom in Big Fish, Dr. Albert Hirsch in The Bourne Ultimatum en Kincade in Skyfall.

In 2007 leed Finney aan nierkanker, maar daarvan werd hij na een reeks behandelingen genezen verklaard.