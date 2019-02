Onder anderen Jennifer Lopez en Daniel Craig zullen de presentatie van de Oscars op zich nemen. Ook Chris Evans, Whoopi Goldberg en Charlize Theron zullen te zien zijn als presentator.

Daarnaast zullen ook de acteurs Awkwafina, Brie Larson, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Tessa Thompson and Constance Wu presenteren, weet The Hollywood Reporter te melden. Het ligt in de verwachting dat de komende tijd meer presentatoren bekendgemaakt zullen worden.

In eerste instantie zou komiek Kevin Hart presentator van de ceremonie zijn, maar hij trok zich in december terug nadat er ophef was ontstaan over tweets en opmerkingen van een aantal jaar geleden.

Meerdere berichten en opmerkingen in shows van Hart zouden homofoob zijn, zeiden mensen die kritiek leverden op de beslissing van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences om met Hart in zee te gaan.

Excuses aan de lhbt-gemeenschap

De komiek maakte daarna zelf op Twitter bekend dat hij de show niet meer ging presenteren, omdat hij niet wilde dat de kritiek op hem de aandacht afleidt van de avond. Hij bood in de tweet ook zijn excuses aan aan de lhbt-gemeenschap voor zijn opmerkingen.

"Het spijt mij dat ik mensen heb gekwetst. Het is mijn doel om mensen bij elkaar te brengen, niet uiteen te drijven", zegt hij in een tweede tweet. "Ik wil de Academy bedanken voor deze kans. Hopelijk tot ooit."

De films The Favourite en Roma maken tijdens de uitreiking van de Oscars op 24 februari de grootste kans op een beeldje.