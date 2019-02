De originele cast van Beverly Hills 90210 komt weer samen om een televisiespecial op te nemen. Het laatste seizoen van de populaire Amerikaanse serie werd uitgezonden in 1999.

"Het is bevestigd, we gaan een nieuwe 90210 doen", aldus actrice Tori Spelling, die in alle tien seizoenen van de serie te zien was.

Volgens de 45-jarige Spelling gaat het over een één uur durende "mockumentary", waarin de originele castleden een "overdreven versie" van hun personage spelen.

"We zijn al heel lang bezig met dit idee", vertelt Spelling vrijdag in het programma Access Live. Volgens de actrice doet de hele cast mee, al is het van twee acteurs nog niet zeker in welke mate zij aanwezig kunnen zijn. "Luke (Perry, die de rol van Dylan speelde, red.) heeft het druk met zijn rol in de serie Riverdale, dus die gaat zijn best doen om er zoveel mogelijk bij te zijn", aldus Spelling.

Ook is het nog niet zeker of Shannen Doherty, die de rol van Brenda speelde, erbij kan zijn. De actrice heeft een heftige tijd achter de rug nadat er in 2015 borstkanker bij haar geconstateerd werd. "We zouden het fantastisch vinden als ze mee zou kunnen doen, maar we weten op dit moment niet wat mogelijk is," laat Spelling weten.

Realiteit en fictie lopen door elkaar heen

Volgens de actrice is de special vergelijkbaar met de serie Curb Your Enthusiasm, waarin realiteit en fictie door elkaar heen lopen. "Onze special kan fictief of non-fictief zijn, mensen moeten maar raden wat echt en wat niet. Zo zul je ons bijvoorbeeld zien achter de schermen, terwijl we met de nieuwe scenes bezig zijn," aldus Spelling.

Volgens de actrice is er een grote kans dat de special nog in 2019 te zien zal zijn.