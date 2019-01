Diana Ross geeft een speciaal optreden tijdens de komende uitreiking van de Grammy Awards. De belangrijke muziekprijzen worden uitgereikt op zondag 10 februari.

De organisatie van de Grammy Awards maakt op haar eigen website bekend dat het popicoon wordt geëerd, omdat ze op 26 maart 75 jaar wordt. "We vieren de rijke geschiedenis van haar grootste muzikale prestaties."

Diana Ross werd eind jaren vijftig bekend met de zeer succesvolle popgroep The Supremes, bekend van hits als Baby Love en Where Did Our Love Go. Later zong ze zelf succesvolle platen als Upside Down, My Old Piano en Theme from 'Mahogany' (Do you know where you're going to). Samen met Lionel Richie maakte ze de klassieker Endless Love.

Vanwege haar 75e verjaardag geeft Ross in februari ook optredens in het hotel Wynn aan de Las Vegas Strip. Onder de titel Diamond Diana is de zangeres daar in totaal negen keer te zien.

De komende uitreiking van de Grammy Awards zal worden gepresenteerd door Alicia Keys. Er zijn onder meer optredens van de Red Hot Chili Peppers, Miley Cyrus, Cardi B en Shawn Mendes aangekondigd.

De grootste kanshebbers op de muziekprijzen zijn Kendrick Lamar en Drake, die beiden in drie categorieën werden genomineerd.