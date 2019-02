David Duchovny is vooral bekend van zijn rollen in The X-Files en Californication, maar de acteur maakt ook muziek. In 2018 kwam zijn tweede album Every Third Thought uit. NU.nl sprak met hem over onder andere zijn tournee, waarmee hij ook Nederland aandoet.

Duchovny, die 17 februari een optreden geeft in TivoliVredenburg, geniet er enorm van om op tournee te gaan. Voor de acteur, die voornamelijk rockmuziek maakt, is het de enige keer dat hij zijn publiek aan kan kijken.

"Dat is ook weleens leuk", lacht hij. Al kan het volgens Duchovny ook averechts werken. "Ik stond vroeger weleens in toneelstukken waarbij ik mensen in het publiek zag knikkebollen. Gelukkig heb ik nog nooit iemand tijdens mijn concert in slaap zien vallen, dus daar voel ik me wel goed over. Of het kan zijn omdat we te hard spelen, haha."

Duchovny, die in 2016 voor het laatst in Nederland op het podium stond in de Amsterdamse Melkweg, houdt van de veranderlijkheid van het muzikantenbestaan.

"Als ik een rol heb in een serie en het wordt na zoveel tijd eindelijk uitgezonden, kan ik er niets meer aan veranderen. Het leuke van muziek is dat je altijd aan het improviseren bent. Een liedje klinkt elke avond weer heel anders", aldus de Californication-acteur.

Liever niet over The X-Files praten

Tijdens zijn concerten ziet Duchovny zichzelf tussen de nummers door als een soort MC. Hij houdt ervan om met zijn publiek te praten. "Mensen kennen me natuurlijk van televisie, dus daar kan ik altijd leuke dingen over vertellen. Soms roepen ze iets naar me en dan praat ik terug", vertelt de zanger.

Toch wil hij niet over alle onderwerpen praten. "Ik zit er natuurlijk niet op te wachten om het met iemand over zijn favoriete aflevering van The X-Files te hebben", lacht hij. "Maar verder sta ik overal voor open. Zo hou je elke avond uniek, er is geen script waar ik me aan moet houden."

Naast acteren en muziek maken, schrijft Duchovny ook scenario's en boeken. Zo schreef hij de romans Holy Cow: A Modern-Day Dairy Tale, Bucky F*cking Dent en Miss Subways: A Novel.

Altijd bezig met muziek

Hoewel hij zijn acteerwerk en het schrijven van romans strikt gescheiden houdt, doet Duchovny het schrijven van zijn liedjes wel tussen de bedrijven door. "Acteren of een boek schrijven neemt zo veel tijd in beslag, ik kan daar eigenlijk niets naast doen", vertelt hij. "Maar ik kan wel altijd liedjes schrijven, het is niet dat ik daar speciaal een periode voor uittrek, zoals ik wel doe met een boek. Muziek loopt voor mij overal doorheen, ik ben er altijd mee bezig", aldus de acteur.

Twijfelt hij weleens of hij een bepaald onderwerp in een liedje moet gieten of juist moet gebruiken voor een boek? "Nee, eigenlijk nooit. Als er iets in mijn hoofd zit wat me bezighoudt en ik er iets mee moet, voel ik meestal vanzelf hoe het eruit moet komen en wat het hoort te zijn."

Voor Duchovny beginnen de liedjes die hij schrijft vaak als een gevoel, dat hij dan gaat onderzoeken. Een begin van een boek voelt voor hem toch anders. "Ik heb tot nu toe eigenlijk nooit een liedje geschreven waarvan ik een boek of film wilde maken, dat blijft toch altijd ver uit elkaar", legt hij uit.

Liedjes zijn niet persoonlijker dan acteerwerk

Volgens de acteur en muzikant is het niet zo dat hij meer van zijn eigen persoon kwijt kan in zijn liedteksten dan in bijvoorbeeld zijn acteerwerk. "Acteren is natuurlijk ook ontzettend persoonlijk, daar stop ik veel van mezelf in. Hoewel je iemand anders speelt, gebruik je nog steeds je eigen lijf, gezicht en stem. Daarom denken mensen als ze me tegenkomen vaak ook dat ze me goed kennen."

In zijn teksten kan Duchovny zeker persoonlijke dingen van zichzelf kwijt, maar dan niet zozeer de details van zijn leven. "Ik ben niet van het namen noemen en mijn persoonlijke sores tentoonstellen. Het is meer dat ik luisteraars door mijn ogen wil laten kijken naar bepaalde dingen."

De acteur vindt het heel bijzonder als iemand naar hem toe komt om te zeggen dat zijn muziek veel voor diegene heeft betekend in een bepaalde periode van hun leven. "Daar draait muziek voor mij om. Niet om wat ik doe of vind, maar om wat een ander er voor zichzelf uit meeneemt, dat iemand zich erin herkent en zich hopelijk een beetje beter voelt", aldus Duchovny.