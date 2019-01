Ali B gaat een programma maken voor SBS6. In het programma, dat op dit moment nog in ontwikkeling is, zullen mensen met vooroordelen samengebracht worden.

"Hoe cool is het als drie totaal verschillende mensen, die normaal nooit met elkaar zouden samengaan, alle drie een gedeelde passie hebben?", vertelt de rapper en presentator in de uitzending van 6 Inside.

"De kracht van dit programma is dat we laten zien dat deze mensen dus helemaal niet zo verschillend zijn", aldus Ali B.

Dat hij meewerkt aan het SBS6-programma betekent overigens niet dat de rapper exclusief programma's voor deze zender gaat maken. Hij blijft coach in het RTL-programma The Voice of Holland.