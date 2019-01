De Britse zangeres Kim Wilde komt weer naar Nederland. De ster uit de jaren tachtig geeft op zaterdag 16 november een optreden in 013 in Tilburg.

De voormalige superster was in 2018 nog in ons land voor acht shows, waarin ze muziek van haar nieuwe album Here Come the Aliens liet horen. In 2017 gaf ze zeven concerten in Nederland. De kaartverkoop van haar show in Tilburg start op 1 februari.

Wilde boekte met haar debuut Kids in America direct internationaal succes. Later volgden onder meer Cambodia, View from a Bridge en Never Trust a Stranger. De 58-jarige zangeres heeft inmiddels 30 miljoen albums en singles verkocht.

In de jaren negentig laste de Britse popartiest een muzikale sabbatical in, waar ze in 2003 van terug kwam. Toen scoorde ze samen met de Duitse zangeres Nena de hit Anyplace, Anywhere, Anytime, een tweetalige cover van Nena's Irgendwie, irgendwo, irgendwann (1984).

Drie jaar later bracht Wilde haar eigen plaat You Came opnieuw uit. Daarna volgden nog vier nieuwe albums, waarvan Here Come the Aliens de recentste is.