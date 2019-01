Loeki de Leeuw keert woensdagavond kort terug in een niet eerder vertoond filmpje. De STER reageert daarmee op de petitie die onlangs werd gestart om het iconische poppetje terug naar de televisie te halen.

Het korte filmpje is woensdagavond te zien in het reclameblok voor het NOS Journaal van 20.00 uur, vertelde een STER-woordvoerder woensdagochtend in Jan Willem Start op Radio 2. Over een daadwerkelijke terugkeer van het leeuwtje is nog niets besloten. "Met alles wat wij opbrengen, kan de NPO weer mooie programma's maken. We willen er dus heel goed over nadenken."

De petitie om Loeki de Leeuw terug te brengen, was afgelopen zaterdag al meer dan tienduizend keer ondertekend. De STER beloofde toen om serieus na te denken over nieuwe filmpjes. Inmiddels gaat het aantal ondertekeningen van de petitie richting de twintigduizend.

Loeki de Leeuw was tussen 1972 en 2004 een bekend gezicht van de publieke omroep. Tijdens STER-reclames dook het figuurtje vaak op in korte filmpjes. Daar werden er in totaal meer dan zevenduizend van gemaakt.