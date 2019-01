Musicalactrice Brigitte Nijman is na een schildklieroperatie haar stem kwijt. Er bestaat een kans dat ze nooit meer zal kunnen zingen.

In een schriftelijke verklaring aan Privé laat de 48-jarige Nijman weten erg te zijn geschrokken van de zeldzame operatiefout. "Ik heb bijna geen geluid. Een nachtmerrie. Ik mis het zingen verschrikkelijk, maar ook het praten, want het is zo stil ineens. Dat realiseer je je pas als je dat niet meer kan. Dit heeft zo'n enorme impact. En natuurlijk, ik ben verder gezond, dus mijn glas is zeker halfvol, maar hiermee omgaan vergt wat van iemand."

Nijmans echtgenoot Robert Vueger vertelt dat zijn vrouw een operatie onderging om een verdikking in de schildklier weg te branden. "Normaal gesproken is de kans dat daarbij iets misgaat slechts 3 procent, dus dat leek prima te doen. Helaas voor Brigitte behoort zij nu bij die kleine groep ongelukkigen. De zenuwen hebben tijdens het branden een flinke 'hersenschudding' gekregen, en dat heeft gevolgen."

Vueger laat weten dat er een kans van 20 procent is dat Nijman nooit meer zal kunnen zingen. "We zijn ons rot geschrokken, maar niet alleen wij. De artsen die haar hielpen net zo goed. Dit komt niet vaak voor."

Nijman brak eind jaren negentig door bij het grote publiek toen ze de hoofdrol van Sandy speelde in de musical Grease. Later verscheen ze in uiteenlopende theaterproducties, zoals Pietje Bell en Ciske de Rat. In 2017 en 2018 was ze te zien in The Full Monty.