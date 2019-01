Het nieuwe seizoen van Temptation Island start op 14 februari op RTL 5. RTL Boulevard heeft de namen van de eerste acht verleidsters bekendgemaakt.

Lizzy (21) uit Ertvelde: werkt een groot deel van het jaar als barvrouw in Saint-Tropez. Tegen RTL Boulevard zegt ze een kameleon te zijn die zich in elke situatie kan aanpassen.

Tisha (23) uit Bilzen: is model, zangeres en danseres. Voor de Vlamingen is ze geen onbekende. In 2014 nam ze deel aan Eurosong, de Belgische voorronde van het Eurovisie Songfestival.

Kimberly (21) uit Duffel: was in eerste instantie van plan met haar vriend als koppel mee te doen, maar die relatie ging uit voordat het programma begon. Naar eigen zeggen is ze een echte teamplayer. Kimberly wil graag met andere verleidsters samenwerken om mannen in de val laten lopen.

Emma (21) uit Brugge: houdt van feesten en dansen tot in de kleine uurtjes. Met haar deelname wil ze de vrouwelijke helften van de koppels bewijzen dat geen enkele man te vertrouwen is.

Naomi (19) uit Nijmegen: werkt in een callcenter en is danseres.

Armanda (22) uit Zwolle: tegen RTL Boulevard zegt ze op Temptation Island te willen laten zien dat alle mannen te verleiden zijn.

Ayleen (18) uit Oldenzaal: de jongste deelnemer van de groep. Ze is nog student, maar weet naar eigen zeggen het spel bikkelhard te spelen. Ze werkt nu als gogodanseres.

Demi (23) uit Tilburg: werkt als barvrouw en ziet Temptation Island als de ultieme uitdaging.