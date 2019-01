Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Films

Spangas in Actie

Het Spangalis College moet sluiten. Raaf, Abel en hun vrienden bezetten de school om dit te voorkomen. Maar de spanningen lopen hoog op en Abel en Raaf krijgen ruzie en dat splijt de groep in tweeën. Weten ze de sluiting te voorkomen en hun vriendschap te behouden?

The Hunger Games: Mockingjay Part 2

In dit vierde en laatste deel van de populaire sciencefictionreeks bereidt Katniss (Jennifer Lawrence) zich voor op de confrontatie met President Snow. Ze wordt daarbij gesteund door trouwe vrienden Gale, Finnick en Peeta. Met deze confrontatie riskeert ze haar leven.

Child 44

Historische thriller met Tom Hardy en Gary Oldman over het tijdperk van Stalin. In een tijd en land waarin kindermoorden zogenaamd niet voorkomen, besluit een veligheidsfunctionaris op onderzoek uit te gaan. De staat werkt het onderzoek en de functionaris tegen, maar hij zet door want het lijkt erop dat er een seriemoordenaar aan het werk is.

The Divergent Series: Allegiant Part 1

In dit derde deel uit de sciencefictionreeks ontvluchten Tris en Four Chicago. Hiervoor moeten ze over een muur heen die de stad van de wereld afgrenst. In de wereld achter de muur worden ze opgevangen door een mysterieus Bureau voor Genetisch Welzijn. Wie is te vertrouwen en wie niet?

While We’re Young

Zwartkomisch drama waarin Ben Stiller documentairemaker Josh speelt, een veertiger die zijn tweede jeugd ontdekt wanneer hij bevriend raakt met de charismatische twintiger Jamie (Adam Driver). Samen met zijn vrouw (Naomi Watts) laat Josh zich meeslepen in een leven waar hij misschien inmiddels wel te oud voor is geworden.

Series

Weissensee seizoen 3

Meervoudig bekroonde serie over de politieke situatie na de val van het IJzeren Gordijn. Doordat het communisme afbrokkelt en de weg naar het westen opengaat, ontstaat er een machtsvacuüm waarvan niemand weet wat er gaat gebeuren. We volgen de familie Kupfer, waarbinnen verschillende politieke ideeën met elkaar botsen.

Justice seizoen 1

Een Netflix Original die zich afspeelt rondom een advocatenkantoor en familie in het Midden-Oosten. Een ambitieuze advocate wordt onder druk gezet om op het kantoor van haar vader te gaan werken.

Documentaires

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

Een uitgebreid portret van de seriemoordenaar Ted Bundy, met onder meer geluidsopnames van Bundy na zijn arrestatie en veroordeling.

