Er worden concrete plannen gemaakt voor Princess Diaries 3. Er zou inmiddels een script klaar zijn en zowel Anne Hathaway als Julie Andrews heeft haar enthousiasme getoond.

Hoofdrolspeelster Hathaway liet afgelopen donderdag weten dat ze secuur met het nieuwe deel om wil gaan. "We willen allemaal heel graag dat het doorgaat. Maar ik wil het alleen doen als het echt perfect is, want het is net zo belangrijk voor ons als voor de fans. We willen niets maken tot we er echt klaar voor zijn, maar we werken eraan."

The Princess Diaries, over een doornee meisje (Hathaway) dat erachter komt dat ze de troonopvolgster van koningin Renaldi (Andrews) is, werd in 2001 een groot succes. Drie jaar later kwam er een vervolg.

Garry Marshall (Pretty Woman, Valentine's Day) regisseerde beide delen, maar overleed in 2016 op 81-jarige leeftijd. Over een nieuwe regisseur voor het derde deel, is nog niets bekend.