Dave von Raven vindt het moeilijk als hij niet regelmatig op het podium staat. De zanger van de band The Kik zegt er depressief van te worden.

De band duikt na een theatertour weer de studio in voor het maken van eigen muziek. Het publiek zullen de bandleden daarom even moeten missen. Dit vindt Von Raven lastig, omdat hij het optreden naar eigen zeggen echt nodig heeft.

"Als ik mij dan depressief voel, heb ik nooit meteen door waar dat gevoel vandaan komt. Het kwartje altijd pas later: o wacht, ik mis het optreden gewoon", vertelt de 38-jarige zanger in een interview met Libelle.

Waar dat optreden dan is, maakt voor Von Raven niet zoveel uit. "Ik kan altijd weer achter die piano in het winkelcentrum kruipen. Ook dan zal ik er alles aan doen om het publiek helemaal gek te krijgen. Desnoods ga ik boven op die piano staan. Als dat hoedje maar vol komt en de mensen blij zijn."

Beginnen met een gezin

Nu de bandleden ouder worden, merkt Von Raven dat ook hij steeds vaker nadenkt over het stichten van een gezin. "Ik ben de enige in de band zonder kinderen. Een gezinnetje is leuk, maar ons leven is me nu ook veel waard."

Drie jaar geleden is de zanger vanuit Rotterdam vertrokken naar een dorp op Goeroe-Overflakkee waar hij samen met zijn vriendin in een boerderij woont. "Het hoeft allemaal niet meer zo wild van mij. Waar ik nu woon, heeft de tijd stilgestaan. Ik heb daar mijn eigen sixtiesuniversum geschapen met mijn oldtimer in de garage. Zelfs mijn koffiezetapparaat en stereo komen uit die tijd."