Na Riverdale is er nog een serie in de maak met personages uit de Archie-stripreeks. De Amerikaanse zender The CW heeft een pilotaflevering besteld van de spin-off, die voorlopig Katy Keene heet.

De nieuwe serie is een combinatie van een musical, comedy en drama. Naast modeontwerper in spe Katy, komen er nog drie figuren uit de Archie-comics in voor. De vier twintigers proberen het in de show allemaal te maken in New York.

The CW gaf ook groen licht voor een spin-off van Jane The Virgin. Het laatste seizoen van Jane The Virgin wordt dit jaar uitgezonden.

De nieuwe serie gaat Jane the Novela heten en vertelt elk seizoen het verhaal uit één van de boeken van Jane Villanueva, de hoofdpersoon van Jane The Virgin. Haar vertolkster Gina Rodriguez is in iedere aflevering te horen als de verteller van het verhaal.