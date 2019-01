Het vijfde studioalbum van Ariana Grande verschijnt over een paar weken. Thank U, Next wordt op 8 februari uitgebracht.

Grande plaatste woensdag zelf een foto van de complete tracklist op Instagram. Het album telt twaalf liedjes, waaronder de al uitgebracht singles Imagine, 7 Rings en Thank U, Next.

Het album wordt relatief snel na de voorgaande plaat uitgebracht. Ariana bracht het album Sweetener afgelopen augustus uit. Daar stonden onder meer de nummers No Tears Left to Cry en God is a Woman op.

Momenteel tourt ze nog over de wereld om nummers van dat album te zingen. Op 24 augustus komt de Amerikaanse zangeres naar de Ziggo Dome.