Elke week worden nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Films

Baazaar

Een intense Bollywood-thriller uit India. Wanneer aandelenhandelaar Rizwan in Mumbai arriveert om met zijn idool Shakun te werken, belandt hij in een schimmige financiële onderwereld. Hij en zijn vriendin Priya zijn opeens niet meer veilig.

Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer

Richard Gere speelt in deze film een fixer die het werk doet dat andere mensen liever laten liggen. Hij praat met iedereen, maakt afspraken en regelt gesprekken met onbereikbare mensen; totdat zijn leven op zijn kop staat. Een politicus met wie hij ooit bevriend was, wordt de premier van Israël.

Revenger

Een actiefilm uit Azië die uitblinkt in vechtscènes. Revenger draait om en ex-politieagent die naar een gevangeniseiland gaat om wraak te nemen op de mensen die zijn ouders op brute wijze om het leven brachten.

Sebastian Maniscalco: Stay Hungry

Sebastian Maniscalco gaat in zijn stand-upshow Stay Hungry los op allerlei moderne verschijnselen.

Sebastian Maniscalco gaat in zijn stand-upshow Stay Hungry los op allerlei moderne verschijnselen.

Life

Deze sciencefictionthriller met horrorinvloeden doet niets nieuws, maar maakt wel indruk. Life, over een groep ruimtevaarders die een gevaarlijke nieuwe levensvorm vindt, heeft dan ook een cast waar je u tegen zegt: Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds én Jake Gyllenhaal die we recent nog zagen als superschurk Mysterio in de eerste trailer voor Spider-Man: Far From Home.

IO

Netflix Original IO, met Anthony Mackie en Margaret Qualley in de hoofdrollen, speelt zich af op een stervende aarde. Sam (Qualley) is een van de laatste overlevenden en probeert een manier te vinden om de aarde leefbaar te maken. Overlever Micah (Mackie) is op weg naar de allerlaatste shuttle die de aarde verlaat, maar stuit op Sam. Wat gaan de twee doen? Vechten voor de aarde of vluchten?

Close

Noomi Rapace speelt de hoofdrol in terrorismethriller Close, óók een Netflix-Original. De ervaren bodyguard Sam (Rapace) moet een jonge erfgename van een steenrijke familie beschermen op reis in het Midden-Oosten. En dat gaat mis. De twee vrouwen worden gekidnapt en zitten noodgedwongen met elkaar opgescheept.

Ray

Een muzikale biopic over het leven van de legendarische rhythm and blues-artiest Ray Charles die in 2004 overleed, hetzelfde jaar dat deze film uitkwam. Jamie Foxx speelde de hoofdrol en won hiermee de Oscar voor beste acteur.

Johnny English

De droogkomische superspion Johnny English (Rowan Atkinson) dook in 2018 nog op in Johnny English Strikes Again. Nu kun je hem nogmaals zien klungelen, want Netflix heeft de voorgaande twee delen online gezet. Slapstick van het hoogste niveau.

Pitch Perfect

Bekijk nóg een keer hoe het allemaal begon voor Beca en haar a-capellagroep The Bellas in het eerste deel uit de Pitch Perfect-franchise. Deel drie uit 2017 zou eigenlijk het laatste deel zijn, maar Rebel Wilson (Fat Amy) hintte eerder al op een vierde deel.

Series

The Punisher seizoen 2

Frank Castle knalt er weer op los in seizoen 2 van Marvel-show The Punisher. Acteur Jon Bernthal zet zijn grauwste gezicht op, Frank krijgt weer gezelschap van ex-beste vriend Billy Russo én moet Amy helpen, een mysterieuze jonge vrouw die slechteriken achter zich aan heeft. Waarschijnlijk is dit het laatste dat we van The Punisher zien op Netflix; alle andere Marvel-shows, met uitzondering van Jessica Jones, werden gecanceld.

Carmen Sandiego

Netflix giet de populaire educatieve videogamereeks Where in the world is Carmen Sandiego? in een animatie-jasje. Met niemand minder dan Jane the Virgin-superster Gina Rodriguez als dief Carmen. Ook Stranger Things-acteur Finn Wolfhard spreekt een stem in.

Grace and Frankie seizoen 5

Jane Fonda en Lily Tomlin zijn weer terug op Netflix met Grace and Frankie. De twee actrices op leeftijd kruipen weer in de huid van de titelpersonages en voelen in het vijfde seizoen steeds meer ouderdomskwaaltjes- en pijntjes. Toch houdt dat ze niet tegen: Netflix komt in 2020 met een zesde seizoen.

Documentaires

Fyre: The Greatest Party That Never Happened

Het luxueuze festival Fyre op de Bahama’s in 2017 ging de boeken in als een grote teleurstelling. Het mede door rapper Ja Rule georganiseerde festival moest op het laatste moment stoppen. Bezoekers betaalden veel geld voor een kaartje, maar kregen er weinig voor terug: muffe tenten, luxe eten dat niet meer bleek dan een boterham met kaas, een tekort aan water en gebrekkige medische zorg. Fyre: The Greatest Party That Never Happened laat zien hoe alles volledig mislukte.

Abducted in Plain Sight

Deze documentaire volgt een gezin dat ten prooi viel aan de manipulatieve charmes van hun buurman, die de tienerdochter van het gezin twee keer ontvoerde. Geen hele serie net als Making A Murderer, maar een True Crime-docu van anderhalf uur.

Wekelijks

Star Trek: Discovery seizoen 2

Eerder konden Amerikanen op CBS al de allereerste aflevering van seizoen 2 zien, maar nu kunnen wij óók weer elke vrijdag een nieuwe Star Trek: Discovery-aflevering bekijken. Ook de vier korte specials staan op Netflix (kijk bij ‘Trailers en meer’). Benieuwd naar alle Star Trek-vervolgen en spin-offs die nog op de planning staan? Superguide zette de toekomst van Star Trek voor je op een rij.



