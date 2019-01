Ernst Daniël Smid toert vanaf maart met zijn dochter Coosje langs de Nederlandse theaters. In het theaterconcert Ik zou je het liefste in een doosje willen doen zingen de twee nummers die van ouder op kind worden overgebracht.

"Het is niet uit te leggen hoe uniek het is om dit met mijn dochter te mogen doen", zegt de 65-jarige operazanger over het concert.

Smid en zijn 28-jarige dochter zingen in hun voorstelling nummers van onder anderen Ramses Shaffy, Jules de Corte, Annie M.G. Schmidt en Willem Wilmink.

De voorstelling gaat op 21 maart in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam.