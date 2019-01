Tracy Sampson, een oud-stagiaire van platenmaatschappij Epic Records, claimt dat zij als zestienjarige een seksuele relatie met R. Kelly had.

De vrouw (36) doet haar verhaal in de uitzending van Dateline, waar de Today Show donderdag een fragment van liet zien. Het hele interview is vanavond te zien op de Amerikaanse zender NBC, zo bericht The Hollywood Reporter vrijdag.

Volgens Sampson vroeg de zanger haar op een bepaald moment of hij haar mocht kussen. Toen ze weigerde, vroeg hij of zij hem dan een knuffel wilde geven. "Toen ik dat deed, begon hij me te kussen", aldus de vrouw.

Het incident zou de start zijn van een seksuele relatie tussen de twee. Samspon zegt destijds het idee te hebben gehad dat ze na een tijdje verliefd op hem geworden was.

"Ik wist niet wat ik moest doen en of dit wel normaal was. Ik had er geen idee van of dit de manier was hoe volwassenen met elkaar omgingen", vertelt ze in het interview.

R. Kelly door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik

Sampsons claim komt na het verschijnen van de documentaire Surviving R. Kelly, waarin verschillende vrouwen de zanger beschuldigen van seksueel misbruik. Dit misbruik begon bij de meeste vrouwen toen zij nog minderjarig waren.

Kelly ontkent de aantijgingen en noemt het programma walgelijk. De zanger zou denken dat de film een wraakactie is van mensen uit de muziekindustrie waar hij het mee aan de stok heeft.

Justitie in de Amerikaanse staat Georgia is naar aanleiding van de documentairereeks een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger gestart. Kelly zelf zou bezig zijn met het indienen van een rechtszaak tegen de Amerikaanse betaalzender Lifetime, die de documentairereeks uitzendt.