Stavros T., de 44-jarige man van realityster Amanda Balk, heeft maandag deels bekend dat hij betrokken is geweest bij de wietkwekerijen in de kelders van drie villa's in Wassenaar.

Zijn advocaat stelde maandag dat de huurcontracten op T's naam stonden, maar dat hij verder niets met de wietkwekerijen te maken zou hebben, meldt het AD. In de zaak is ook een tweede verdachte aangehouden.

Volgens de advocaat fungeerde T., die met schulden zou kampen, als 'katvanger'. "Mijn cliënt is een hulpje dat werd meegetrokken door de andere verdachte. Een klassiek geval van een katvanger."

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat de betrokkenheid van T. verder dan alleen de huurcontracten. Zo was hij regelmatig aanwezig in de villa's en werd de post op zijn naam bezorgd.

'Verschrikkelijke schade die ik heb aangericht'

T. gaf maandag in de rechtbank aan de situatie "verschrikkelijk" te vinden. "Verschrikkelijk dat ik hier zit en verschrikkelijk van de schade die ik heb aangericht. Mensen om me heen zijn de dupe van mijn stommiteiten. Zij wisten nergens van."

De Amsterdammer trouwde vorig jaar met Balk, die volgens hem bij een psychiater loopt. Zijn dochter zou niet meer naar school durven en ook niet meer kunnen slapen.

Volgens zijn advocaat Gerard Spong probeert T. nu te "redden wat er te redden valt". Hij vermoedt dat het mogelijk tot een scheiding tussen Balk en zijn cliënt komt. "Hij heeft zijn echtgenote in het ootje genomen. Ze had een heel ander toekomstbeeld voor ogen. Hij begrijpt dat ze daarin teleurgesteld is."

De rechtbank oordeelde maandag dat er genoeg gronden zijn om T. langer vast te houden.

De politie zou vorig jaar zo'n 4.200 wietplanten hebben aangetroffen in drie woningen die T. huurde. Na meerdaags onderzoek van de politie, dat eind september en begin oktober liep, werden de hennepkwekerijen ontmanteld. In diezelfde week zou T. zijn aangehouden.