The Who werkt aan het eerste nieuwe studioalbum in dertien jaar. De nieuwe plaat moet later dit jaar verschijnen, schrijft The Guardian maandag.

Volgens de 73-jarige gitarist Pete Townshend kunnen fans onder meer "donkere ballads en heftige rock" verwachten. Het nieuwe album is een vervolg op Endless Wire, het elfde album van de band dat in 2006 uitkwam.

De nu 74-jarige zanger Roger Daltrey zei dat dit mogelijk zijn laatste tournee is. "Ik moet realistisch zijn over mijn leeftijd, je stem laat het op een gegeven moment afweten", zo zei hij tegen de Mirror. "Ik wil net zo goed zijn als ik twee jaar geleden was."

Townshend en Daltrey zijn de enige overgebleven fulltime deelnemers van The Who. Drummer Keith Moon overleed in 1978, de vervangende drummer Kenney Jones verliet de band in 1988, en bassist John Entwistle stierf in 2002.

De huidige tourneeband bestaat uit Zak Starkey, de zoon van Beatles-drummer Ringo Starr, en Simon Townshend, de jongere broer van Pete.