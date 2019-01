Lil' Kleine en De Dijk zijn toegevoegd aan de line-up van De Vrienden van Amstel Live. Ook André Hazes en het dj-duo Sunnery James en Ryan Marciano zijn van de partij, maakte de organisatie maandag bekend.

De artiesten voegen zich bij Anouk, DI-RECT, Jeroen van Koningsbrugge, Kraantje Pappie, Maan, Miss Montreal, Nick & Simon en Ronnie Flex. Die namen werden vorige week bekendgemaakt.

Vanaf donderdag staat Ahoy in het teken van de 21e editie van De Vrienden van Amstel Live. In totaal gaan zo'n 145.000 bezoekers naar de elf shows tussen 17 en 28 januari.

In Rotterdam wordt al druk gewerkt aan 'de grootste kroeg van Nederland', die een gloednieuw decor krijgt. Vanaf maandag vinden de repetities plaats.

Hoewel de eerste show van 2019 nog moet plaatsvinden, zijn de data voor 2020 al vastgelegd. Volgend jaar vindt Vrienden van Amstel Live plaats op 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 en 25 januari. Kaarten zijn vanaf donderdag 10.00 uur te koop.

Hazes deze editie 'stukje braver'

Hazes is dit keer "een stukje braver" tijdens de Vrienden van Amstel Live. De zanger maakte vorig jaar zijn debuut en genoot toen iets té veel van de gezelligheid backstage. "Nu is mijn aandeel wat groter, dus moet ik het wel wat rustiger aan gaan doen dit jaar", zegt Hazes.

"Vorig jaar was mijn eerste editie en toen zong ik weinig, dus toen heb ik ook echt genoten van de gezelligheid." Dit jaar is het aan Hazes' manager om de zanger op tijd naar huis te sturen.

"Ik zorg ervoor dat mijn manager heel scherp is en elke keer op tijd aan de bel trekt", vertelt Hazes, die "echt een gezelligheidsdier" is. "Er hoeft maar één iemand tegen mij te zeggen: 'Ah joh, blijf nog even', en dat doe ik. Dus ik ga niet meer naar die mensen luisteren."

Een geheelonthouder is de zanger de komende dagen echter niet. "Ik vind het gezellig om tijdens de show een biertje te drinken. Achteraf ga ik misschien een paar keer blijven hangen, maar mijn aandeel in de show is nu te groot en ik kan het niet hebben dat mijn stem het niet meer doet. Ik ga deze editie een stukje braver zijn."