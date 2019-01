Het Britse popduo Bros, met de tweelingbroers Matt en Luke Goss, zal op 5 juli optreden in de Brixton Academy te Londen. Wereldwijd zullen ze meer shows geven, meldt Good Morning Britain maandag op Twitter.

Of en wanneer Bros in Nederland zal optreden, is volgens Good Morning Britain nog niet bekend.

Bros werd gevormd in 1987 en was al snel succesvol in de Britse hitlijsten. In Nederland scoorde de groep eind jaren tachtig twee toptienhits met When Will I Be Famous? en I Owe You Nothing.

Het duo liet in 1992 weten ermee te stoppen. In 2017 kwamen de broers weer bij elkaar voor een aantal optredens in het Verenigd Koninkrijk.