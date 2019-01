Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn zondag ingetrokken in hun nieuwe woning, Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, zo laat het Koninklijk Huis weten. Het paleis werd sinds 2014 gerenoveerd.

Paleis Huis ten Bosch is zowel een woonpaleis als de locatie voor bijvoorbeeld officiële ontvangsten van prominente personen. Tot de verhuizing woonde de koninklijke familie op De Eikenhorst in Wassenaar.

Het paleis is een van de drie paleizen waar de koning beschikking over heeft. De andere twee zijn Paleis Noordeinde in Den Haag en het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Tot 2014 woonde prinses Beatrix in het paleis, toen zij nog koningin was. Sinds haar vertrek werd het paleis grondig gerenoveerd. Deze renovatie kostte 35 miljoen euro en was vooral gericht op zwaar verouderde technische installaties en beveiligingssystemen. Ook moesten asbest en houtrot worden bestreden.

De renovatie is nog niet volledig afgerond. Wanneer het gezin verhuisd is, moeten er nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd, die klaar moeten zijn in het voorjaar.

Hulpdiensten bereidden zich voor op verhuizing

Begin december 2018 deden hulpdiensten een oefening op het terrein van Paleis Huis ten Bosch. Onder meer politie, brandweer, ambulancepersoneel en de Koninklijke Marechaussee deden daaraan mee.

"De hulpdiensten oefenen een situatie die zich kan voordoen als het gezin straks op Paleis Huis ten Bosch woont", lichtte een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) destijds toe.