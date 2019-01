Acteur Pierre Bokma en Igone de Jongh, de prima ballerina van Het Nationale Ballet, verzorgen op 4 mei de Theater Na de Dam-voorstelling in Koninklijke Theater Carré in Amsterdam. Zij staan eenmalig samen op het podium voor een stuk over Edith Eger, de 'ballerina van Auschwitz' die moest dansen voor Josef Mengele.

Gerardjan Rijnders schreef de toneeltekst voor de unieke voorstelling. De choreografie is van Peter Leung van Het Nationale Ballet. Het stuk speelt zich volgens de makers af "tussen dader en slachtoffer, tussen toen en nu, tussen de dans en de taal".

Theater Na de Dam presenteert jaarlijks na de Nationale Dodenherdenking een avond in de piste van Carré en initieert daarbij altijd ontmoetingen tussen kunstenaars die nooit eerder samenwerkten. Zo bracht het initiatief Hadewych Minis samen met het ZO! Gospel Choir, maakte Wende Snijders een avond met Typhoon, speelde Nasrdin Dchar met Spinvis en zong Meral Polat met New Cool Collective.

Theater Na de Dam vond in 2010 voor het eerst plaats. Sindsdien spelen op 4 mei in het hele land meer artiesten, toneelspelers, jongeren en muzikanten voorstellingen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog of die via die oorlog reflecteren op de wereld van vandaag. De kaartverkoop voor de voorstelling in Carré start 11 januari om 9.00 uur.