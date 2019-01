Geluidsman Gregg Rudloff, die bekend werd dankzij zijn werk voor hitfilms als The Matrix, Argo en The Perfect Storm, is op 63-jarige leeftijd overleden.

De soundmixer werkte in de afgelopen dertig jaar mee aan meer dan tweehonderd Hollywoodfilms. Hij won in zijn leven drie Oscars, voor Glory (1989), The Matrix (1999) en Mad Max: Fury Road (2015). In totaal werd hij zeven maal genomineerd.

Rudloff overleed zondag in een ziekenhuis in Los Angeles, schrijft The Hollywood Reporter. Hij zou hier zijn opgenomen na een zelfmoordpoging.

De laatste film waar Rudloff aan meewerkte was The Other Side of the Wind, de laatste film van regisseur Orson Welles. Het materiaal dat Welles vlak voor zijn overlijden had gedraaid, werd het afgelopen jaar in opdracht van streamingdienst Netflix alsnog gemonteerd tot een speelfilm.

Soundmixer werkte tien keer samen met Clint Eastwood

"Het gaat niet zozeer om wat ik gedaan heb, maar meer om met wie ik het samen heb mogen doen", stelde Rudloff ooit in een interview.

De soundmixer was een vaste medewerker van Clint Eastwood: het tweetal werkte sinds 1982 tien keer samen, onder meer voor de films Invictus, J. Edgar en Jersey Boys.

Ook maakte de geluidsman veel films met regisseur Rob Reiner, zoals de klassiekers This is Spinal Tap (1982), Stand by me (1986) en The Princess Bride (1987).