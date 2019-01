Barrie Stevens maakt volgende maand zijn opwachting in Meerdijk. Hij gaat in Goede Tijden, Slechte Tijden de rol van binnenhuisarchitect Rudie spelen.

"Het is geweldig", zegt de inmiddels 74-jarige Stevens over zijn soapdebuut. "Goede Tijden, Slechte Tijden is al 28 jaar een begrip in Nederland. Ik vind het een grote eer dat ik hier een rol in mag spelen. Het is zo'n geoliede machine. Van de productie, de schmink tot aan de catering. Het is ongelooflijk", zei hij in gesprek met RTL Boulevard.

Stevens maakte vorig jaar zijn comeback in het televisieprogramma Beter laat dan nooit. Daarin ging de van oorsprong Engelse acteur onder leiding van Olcay Gulsen met Peter Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin op reis.