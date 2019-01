Het nieuwe jaar staat voor Peter Heerschop in het teken van zijn nieuwe theatervoorstelling, waarin hij mensen wil meegeven wat meer naar elkaars verhalen te luisteren zonder er meteen over te oordelen.

Als zelfbenoemd 'minister van Enthousiasme' stimuleert Heerschop in zijn soloshow mensen wat meer naar elkaar om te kijken en wat opener voor anderen te staan, zegt hij woensdag in gesprek met Nieuwe Revu. "Door de snelheid van de media wordt er tegenwoordig zo snel geoordeeld, zonder dat mensen beseffen wat ze daarmee aanrichten."

Volgens de 58-jarige cabaretier is er vaak geen interesse en alleen maar oordeel, en hij vindt het belangrijk om mensen daarop attent te maken. "We lijken per slot van rekening soms meer op de mensen die we verafschuwen dan dat we van hen verschillen."

Heerschop probeert die boodschap niet uit te dragen om wereldproblemen op te lossen, maar om wat meer plezier en vreugde te brengen. "Met een hele hoop humor en zelfspot. Mensen luisteren beter als ze eerst ergens goed om hebben kunnen lachen."

Bij een bepaald kamp horen, wil hij niet. "Maar dat schijnt niet zomaar te mogen. We duwen graag elkaar in een hokje. Ik vind dat alles wat ik doe bij me past en dat het elkaar zelfs versterkt. En dan hoop ik dat alles samenkomt in wat ik doe in het theater."