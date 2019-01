De kennisquiz Weet ik veel van RTL was zondagavond het op twee na best bekeken programma en wist 1.667.000 kijkers te trekken. RTL trok daarnaast 1,2 miljoen kijkers met Judas, de nieuwe serie over Willem Holleeder.

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Willems zus Astrid Holleeder.

De zesdelige serie gaat over de familie Holleeder, tot op het moment dat Astrid haar broer verraadt. Veel mono- en dialogen in de serie zijn gebaseerd op bandjes waarop de topcrimineel te horen is en zijn soms een-op-een overgenomen. Gijs Naber speelt Willem Holleeder.

Heel Holland bakt was met meer dan drie miljoen kijkers de grote favoriet, het NOS Journaal staat op de tweede plek in de lijst van Stichting KijkOnderzoek.

In de eerste aflevering van het zevende seizoen van Weet ik veel werd de algemene kennis van Ruben Hein, Nikkie de Jager en Willem Voogd getest. Ze moesten het opnemen tegen een studio vol studenten. Televisiekijkers konden thuis op de bank meespelen via de app.