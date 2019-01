Iedere week verschijnen er nieuwe titels op Netflix. Een overzicht van de meest recente toevoegingen.

Muziek

De grootste nieuwe release van deze week is geen speelfilm en ook geen televisieserie, maar een concertregistratie. Met haar Reputation Stadium Tour deed Taylor Swift in 2018 zeven verschillende landen aan. Nederland zat hier echter niet tussen. Fans kunnen zien wat ze gemist hebben in deze kleurrijke concertfilm. Swift is overigens niet de eerste grote artiest die Netflix heeft weten te strikken voor een exclusieve concertregistratie: onlangs kwam de streamingdienst ook al met Springsteen on Broadway, de intieme theatershow van 'The Boss'.

Films

Hoewel er deze week geen echt grote nieuwe films tussen het aanbod zitten, zijn er wel weer wat interessante titels aan het aanbod toegevoegd. De highschool-comedy Superbad bijvoorbeeld, waarmee Emma Stone in 2007 haar doorbraak maakte. Jonah Hill en Michael Cera spelen twee schoolvrienden die alles op alles zetten om een goede indruk te maken op het grote feest van hun klasgenoten.

Daarnaast is het komische drama The Dressmaker uit 2015 toegevoegd. In deze verfilming van het boek De Naaister uit Parijs van Rosalie Ham speelt Kate Winslet een naaister die terugkeert naar haar geboortedorp op het Australische platteland. Liam Hemsworth, de kersverse echtgenoot van Miley Cyrus, speelt haar veel jongere liefje.

Voor liefhebbers van serieuzer drama, is er de boksfilm Southpaw. Hierin speelt Jake Gyllenhaal een getroebleerde sporter, die niet alleen zijn dochter bij de kinderbescherming vandaan wil halen maar ook zijn bokscarrière nieuw leven in wil blazen nadat zijn vrouw (Rachel McAdams) om het leven komt.

Kit Harington, vooral bekend door zijn rol als Jon Snow in Game of Thrones, verschijnt daarnaast in Spooks: The Greater Good. In deze thriller speelt hij een MI5-agent die jacht maakt op een ontsnapte terrorist.

Series

De grootste nieuwe titel deze week is Comedians of the World. In dit ambitieuze project laat Netflix stand-upcomedians van over de hele wereld aan het werk zien. Ook Nederland is vertegenwoordigd met optredens van Martijn Koning, Soundos El Ahmadi en Rayen Panday.

Ook het derde en laatste seizoen van A Series of Unfortunate Events, gebaseerd op de zwartgallige boeken van Lemony Snicket is te zien op Netflix. Waar Jim Carrey in de speelfilmversie de rol van Count Olaf speelt, vertolkt Neil Patrick Harris (vooral bekend door How I Met Your Mother) deze rol alweer drie seizoenen lang.

En terwijl in Amerika het zesde seizoen van de populaire misdaadserie The Blacklist van start gaat, kunnen Netflix-kijkers die nog niet helemaal bij zijn nu het gehele vijfde seizoen terugkijken.

Voor de kinderen

Netflix denkt ook aan de kleinere kijkers. Terwijl de jongens veel plezier kunnen beleven aan de eerste twee seizoenen van de actieserie Power Rangers: Ninja Steel, zullen de meisjes blij zijn met de eerste twee delen van De Sneeuwkoningin. Deze Russische animatiefilms lijken misschien van Frozen afgekeken, maar het eerste deel verscheen een jaar voordat deze Disney-klassieker uitkwam. Daarnaast zijn sinds deze week ook diverse bekende Nederlandse kinderspeelfilms te zien, zoals Abeltje, De Griezelbus, Brammetje Baas en Pluk van de Petteflet.