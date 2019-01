The Voice of Holland heeft vrijdagavond voor het eerst in weken weer meer dan twee miljoen kijkers getrokken. Het zangprogramma was volgens Stichting KijkOnderzoek net niet het best bekeken programma van de avond.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok vrijdagavond de meeste kijkers. Ruim 2,3 miljoen schakelden in. Flikken Maastricht sluit de top drie af met 1,6 miljoen kijkers. De Slimste Mens blijft ook populair, met ruim 1,5 miljoen belangstellenden.

Eva Jinek is na haar zwangerschap weer terug met haar talkshow, maar weet nog geen miljoenenpubliek aan zich te binden. Met 938.000 kijkers verliest ze er zelfs 22.000 ten opzichte van donderdag. Bovendien levert dit aantal haar net geen plek op bij de hoogste tien van de dag top 25.