The Hollywood Foreign Press Association heeft donderdag een aantal nieuwe namen van acteurs die zondagavond de Golden Globes zullen uitreiken bekendgemaakt. Zo mogen Halle Berry, Idris Elba en Dick van Dyke een beeldje aan een winnaar overhandigen.

Onder anderen Harrison Ford, Kaley Cuoco, Ben Stiller, Jamie Lee Curtis, Gary Oldman en Michael B. Jordan mogen ook een van de filmprijzen uitreiken.

Het was al bekend dat Jeff Bridges tijdens de komende editie de Cecil B. DeMille Award, ook wel de oeuvreprijs, zal ontvangen. Bridges is onder meer bekend van rollen in films als Crazy Heart, The Big Lebowski, True Grit en Hell Or High Water. The Hollywood Foreign Press Association, de organisatie achter de Globes, prijst zijn omvangrijke carrière en liefdadigheid.

De Cecil B. DeMille Award wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een "buitengewone bijdrage" aan de entertainmentwereld heeft geleverd. Eerdere ontvangers zijn onder anderen Walt Disney, Frank Sinatra, Sidney Poitier, Doris Day en Robin Williams. Vorig jaar won Oprah Winfrey de oeuvreprijs.

De 76e editie van de Golden Globes wordt op 6 januari gepresenteerd door Sandra Oh en Andy Samberg.