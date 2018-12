Davina Michelle had zich voorbereid op een stortvloed aan negatieve berichten na haar vertolking van Duurt te lang. Dat ze met de cover een nummer één-notering zou behalen, had de 23-jarige zangeres nooit durven dromen.

"Echt bizar", blikt Davina Michelle zaterdag terug in Vrouw. "In het begin moesten mensen nog aan me wennen; op sociale media waren veel azijnpissers", vertelt de zangeres over de reacties op de eerste afleveringen van Beste zangers. "Het ging over mijn uitspraak en er was iemand die zei: 'Ik weet niet wat het is, maar ze irriteert me gewoon.'"

"Ik besloot geen reacties meer te lezen op sociale media, alleen nog de berichtjes op mijn eigen pagina. Die zijn soms ook negatief, maar wel onderbouwd en dan heb ik er iets aan."

Davina Michelle merkte dat ze naar mate het tv-programma vorderde, steeds meer positieve reacties kreeg. "En toen kwam Duurt te lang. Tegen dat liedje zag ik het meest op; het was zo uit mijn comfortzone. Ik dacht zelfs: ze gaan me nu nog meer haten. Maar iedereen was superpositief en ik scoorde een nummer één-hit!"