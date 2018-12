De Nederlandse Publieke Omroep gaat de komende jaren grote series maken "over onze cultuur en onze geschiedenis". Dat meldt NPO-hoofd Drama Suzanne Kunzeler in een interview in de nieuwe editie van het blad Plot.

"We gaan een aantal grote series ontwikkelen, waar we meer geld op leggen en waar we ook met buitenlandse partners naar kijken", legt ze uit. "We willen ook echt de lat omhoog krijgen. Soms zal dat zijn door meer tijd en aandacht te geven aan het scenario, maar soms ook door meer geld te steken in de productie. We willen uitdagender verhalen, grote verhalen, episch, soms iconisch. Over onze cultuur en onze geschiedenis." Concrete voorbeelden noemt zij nog niet.

De uitspraken van Kunzeler zijn opmerkelijk; onlangs werden onder meer een grootse serie over Pim Fortuyn van Ger Beukenkamp en een serie over Prinses Beatrix waar Eddy Terstall aan werkte naar de prullenbak verwezen. "We hebben inmiddels het project met Eddy Terstall besproken, en goed afgerond in mijn beleving", stelt Kunzeler daarover.

'Communicatie had beter gekund'

"Er wordt wel vaker gezegd: die netmanagers lezen niks. Nou, wij zijn de hele dag heel goed en secuur bezig met ons vak. Ook destijds de mensen van NPO 2 en NPO 1. Iedereen leest alles en dat deed men toen ook al. Ik vind het altijd heel makkelijk om dat soort dingen te roepen."

Het hoofd drama erkent wel dat in deze gevallen "de communicatie wellicht beter had gekund. Sowieso gaat een en ander altijd over veel schijven, waardoor er ruis kan ontstaan."