Pathé Schouwburgplein in Rotterdam is 1 tot en met 5 januari 24 uur per dag open, waardoor bezoekers ook 's nachts naar de bioscoop kunnen gaan.

Het is voor het eerst dat een bioscoop in Nederland een paar dagen lang 24 uur achtereen geopend is. Het gaat hierbij wel om een pilot om te testen of er in Nederland behoefte is om ook 's nachts films in de bioscoop te kunnen zien.

Naast populaire films uit het huidige aanbod, zoals Aquaman, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald en Bohemian Rhapsody, de meest succesvolle film van 2018, toont de bioscoop ook de drie best bezochte films bij Pathé Schouwburgplein. Zo kunnen fans Avengers Infinity War, Black Panther en Mission: Impossible - Fallout in 3D weer op het witte doek zien.