Entertainment Video Het geheim van de Expeditie-winnaar: 'Ik heb geen rolletje gespeeld' In een nagenoeg uitverkochte Ziggo Dome is donderdagavond de winnaar van Expeditie Robinson 2018 bekendgemaakt. Na afloop vertelde de winnaar van het televisieprogramma dat dicht bij zijn eigen persoonlijkheid blijven het grote geheim van de overwinning is geweest.